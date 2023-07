Kamerun liegt in der Mitte Afrikas, westlich am Atlantik.

Das Land wurde vor 140 Jahren zur deutschen Kolonie gemacht und ausgebeutet. Kunsthistorikerinnen und Kolonialismusforscher der TU Berlin haben jetzt in Museen in Deutschland recherchiert und in den Archiven dort 40.000 Kunstobjekte aus der 35-jährigen deutschen Kolonialgeschichte gefunden.

In dem Buch "Atlas der Abwesenheit" schreiben sie dazu, dass sie wussten, dass die Museumsobjekte mit Gewalt zusammenhängen, aber das Ausmaß dieser Brutalität kannten sie nicht. Denn die Objekte und Daten zeugen davon, dass die damaligen Kolonialherren schiere Gewalt angewandt haben, um an die Kunst zu kommen - unter anderem Massenvergewaltigungen, Verbrennungen und andere Strafen.

Die Forschenden machen auch den deutschen Museen schwere Vorwürfe - die hielten die Kunstwerke aus Kamerun in ihren Sammlungen zurück, ohne sie zu zeigen, ohne sie wissenschaftlich aufzuarbeiten und ohne sie zurückzugeben.