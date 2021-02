In Südafrika bekommen einige Orte jetzt neue Namen - weil die alten noch aus dem Kolonialismus stammen.

Die südafrikanische Regierung hat offiziell zugestimmt, dass zum Beispiel die größte Stadt am Ostkap - Port Elizabeth - und der dazugehörige Flughafen umbenannt werden. Sie heißen ab sofort Gqeberha. Den alten Namen hatte der Ort von der Frau eines britischen Gouverneurs bekommen. Der neue Name ist der Name des Flusses, der durch die Hafenstadt fließt.

Die südafrikanische Regierung versucht schon seit längerem, sich von alten Kolonialnamen zu trennen. Orte wie Berlin, Pietersburg oder Warmbaths wurden daher auch schon umbenannt. In Ntabozuko, Polokwane und Bela-Bela.