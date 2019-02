Bis zuletzt ging es um die Frage, in welcher Form an den Drogenboss erinnert wird. Escobar wird in Kolumbien von den einen verachtet und den anderen immer noch verehrt. Seit Escobars Tod pilgerten Touristen aus aller Welt nach Medellín und posierten vor dem Haus des Drogenbarons, darunter auch Stars wie Rapper Wiz Khalifa. Wegen seiner Spenden für Bewohner von Elendsvierteln ist Escobar für viele immernoch ein Held.

An der Stelle des Hauses soll jetzt ein Park zum Gedenken an die vielen Opfer des Medellín-Kartells entstehen. Escobar und sein Drogenkartell dominierten in den 1980er Jahren den internationalen Kokain-Schmuggel und waren für den Tod Tausender Menschen verantwortlich. Der Drogenboss war im Dezember 1993 war von einer kolumbianischen Spezialeinheit erschossen worden.