In Kolumbien hat sich die frühere Guerillaorganisation Farc umbenannt.

Sie heißt nun Partido Comunes, also "Partei der Gemeinschaftlichkeit". Das hat ein Parteitag in Medellín beschlossen. Mit der Umbenennung will sich die Organisation von ihren früheren Mitgliedern distanzieren, die sich nicht an das Friedensabkommen von 2016 halten. Damals ließen sich tausende Farc-Kämpfer entwaffnen. Hunderte widersetzten sich allerdings, sie leben weiter im Untergrund.

Die Farc hatte mehr als ein halbes Jahrhundert mit Waffengewalt gegen den kolumbianischen Staat gekämpft. In dem Bürgerkrieg wurden mehr als 260.000 Menschen getötet, viele weitere gelten noch als vermisst.