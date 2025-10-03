Eine über 4.000 Hektar große Farm in Kolumbien war das Symbol der Macht des Drogenbosses Pablo Escobar. Nach seinem Tod vor gut 30 Jahren wurde sie vom Staat beschlagnahmt.

Jetzt wurde ein kleiner Teil der Farm an Opfer des bewaffneten Konflikts zwischen Drogenkartellen und dem kolumbianischen Staat übergeben. 120 Hektar zuletzt ungenutzte Flächen gingen an Frauen, die Gewalt erlitten haben.

Seit Jahren dienen Teile des Geländes als Themenpark mit Zoo und Hotel. Escobar hatte dort exotische Tiere wie Flusspferde ansiedeln lassen, die sich inzwischen stark vermehrt haben und als invasive Art gelten. Die Betreiber des Parks wehren sich laut einem Zeitungsbericht dagegen, dass Land verteilt wird. Sie haben langfristige Pachtverträge abgeschlossen. Die zuständige Behörde in Kolumbien sagt aber, dass dem Freizeitpark nur ein Teil der Gesamtfläche zusteht.