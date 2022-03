Selbstbefriedigung gegen schlechte Laune.

Hintergrund ist eine Kampagne, die Masturbation fördern und aus der Tabuzone holen will. Auf Bildern ist der Text zu lesen: „Um der schlechten Laune entgegenzuwirken, Liebe machen“ - und es ist eine masturbierende Frau zu sehen.

Damit wirbt die Stadt Medellín in Kolumbien und hat eine Diskussion in dem konservativ und katholisch geprägten Land ausgelöst.

Einige kritisieren, dass es Wichtigeres gibt, wofür die Stadt werben könnte Die Stadt dagegen will sich dafür einsetzen, dass Selbstbefriedigung nicht mehr stigmatisiert wird.



Die Kampagne richtet vor allem an Mädchen und Frauen. In Zukunft könnte auch männliche Selbstbefriedigung angesprochen werden. Allerdings sind die Überlegungen dazu noch nicht abgeschlossen. Es gibt immer wieder Männer, die in der Öffentlichkeit masturbieren und damit Frauen belästigen.