In Kolumbien in Südamerika soll der Regenwald besser geschützt werden.

Das kolumbianische Umweltministerium will mit Indigenen und mit Landwirten zusammenarbeiten und mehr Bewusstsein für den Schutz des Waldes erreichen. Abholzung und unkontrolliertes Abbrennen von Holz, zum Beispiel, um neue Flächen für Viehzucht zu schaffen, sollen vermieden werden.

Dem Umweltministerium zufolge wurde in den letzten 20 Jahren in Kolumbien eine Fläche abgeholzt, die so groß ist wie Brandenburg. Seit einer Weile gibt es außerdem längere Trockenzeiten und mehr Waldbrände. Das Ministerium rechnet damit, dass es etwa 25 bis 30 Jahre dauert, bis sich der Wald einigermaßen erholt hat.