Die Polizei verhinderte nach eigenen Angaben einen Anschlag auf den Parteichef der Farc, Rodrigo Londoño. Zwei frühere Mitglieder der Farc-Guerilla, die inzwischen eine neue Terrorgruppe gegründet haben, sollen das Attentat auf Londoño geplant haben. Der hatte 2016, damals als Oberkommandierender der Farc, den historischen Friedensvertrag mit der kolumbianischen Regieurng geschlossen.

Ruhe ist in Kolumbien aber trotzdem nicht eingekehrt. Der neue Präsident Kolumbiens, Iván Duque, hatte nach seinem Wahlsieg 2018 erklärt, dass er zentrale Punkte des Friedensvertrags ändern wolle. Umstritten ist zum Beispiel auch in der Bevölkerung, dass ehemalige Farc-Kämpfer straffrei bleiben. Viele von ihnen sind nach dem Ende der Guerilla mittellos und schließen sich deshalb anderen Banden an. Das hat dazu geführt, dass Kriminalität und Gewalt in Kolumbien wieder wachsen. Im August hatten einige frühere Farc-Kommandeure angekündigt, den Kampf gegen die Regierung wieder aufzunehmen.