Weltweit gibt es noch mehrere Länder, in denen Stierkämpfe ausgetragen werden - jetzt wird es eins weniger.

In Kolumbien hat das Parlament für ein Verbot gestimmt. Die Gesetzänderung geht jetzt an Präsident Gustavo Petro, der muss final zustimmen - und findet die Entscheidung gut. Petro schreibt auf X dazu, dass der Tod nicht länger ein Spektakel in Kolumbien sei. Tierschutzvereine hatten jahrelang dafür gekämpft, dass Stierkämpfe auch in dem südamerikanischen Land abgeschafft werden.

Die Kämpfe waren in der spanischen Kolonialzeit nach Kolumbien gelangt. In Spanien gibt es sie seit mehreren hundert Jahren. Die Stiere werden in Arenen von den Stierkämpfern - den Toreros - angestachelt und dann mit Schwertern, Dolchen und Lanzen verletzt. Der Kampf endet, wenn das Tier erschöpft ist - dann wird es vom Torero getötet. Organisationen wie Peta kritisieren die Kämpfe als blutige Tierquälerei.

In Spanien, Portugal, Mexiko, Ecuador, Peru, Venezuela und Frankreich gibt es weiterhin Stierkampf-Events. Brasilien und Argentinien haben sie schon verboten.