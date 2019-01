Er sagte, er habe die Haftbefehle gegen zehn ihrer Unterhändler wieder in Kraft gesetzt. Vorher hatte die Regierung die Rebellen für einen Bombenanschlag auf eine Polizeiakademie in der Hauptstadt Bogotà verantwortlich gemacht.

Am Donnerstag war auf dem Gelände der Akademie ein Sprengsatz in einem Fahrzeug explodiert. Mindestens 21 Menschen wurden getötet und rund 70 verletzt. Es war das folgenschwerste Attentat in der Hauptstadt seit 16 Jahren.

Die ELN ist die letzte aktive Rebellengruppe in Kolumbien.