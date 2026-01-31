In Kolumbien hat Präsident Gustavo Petro Empörung ausgelöst - weil er sich über ein mögliches Liebesleben von Jesus Christus ausgelassen hat.

Petro hatte in einer Rede gesagt, Jesus habe wahrscheinlich Sex mit Maria Magdalena gehabt – in der Bibel seine wichtigste Begleiterin. Petro beließ es aber nicht bei Maria Magdalena. Jesus sei außerdem - Zitat - "umgeben von Frauen gestorben, die ihn liebten, und davon gab es viele". Laut der Bibel führte Jesus ein Leben in Keuschheit und war nie verheiratet.

Die Evangelikale Vereinigung Kolumbiens wirft Petro deshalb einen "Mangel an Respekt" vor. Die größte katholische Vereinigung des Landes rief den Präsidenten zur Zurückhaltung auf. Die kolumbianische Bischofskonferenz bat ihn grundsätzlich, auf solche Äußerungen zu verzichten.

Die meisten Menschen in Kolumbien gehören der katholischen Kirche oder anderen christlichen Glaubensrichtungen an.