Was die Regierung von Kolumbien vorhat, klingt wie die Geschichte aus einem Abenteurroman: Sie will einen großen Goldschatz bergen, den sie vor ihrer Küste vermutet.

Es geht um die Fracht der Galeone San José, die 1708 vor der Küste Kolumbiens gesunken ist. An Bord sollen jede Menge Gold, Silber und Edelsteine gewesen sein. Deren Wert soll inzwischen mehrere Milliarden US-Dollar betragen. Kolumbiens Regierung will jetzt einen Tauchroboter zum Wrack der San José schicken. Der soll erstmal ein paar Gegenstände nach oben bringen, um zu schauen, wie die Gegenstände reagieren, wenn sie aus dem Salzwasser kommen. Die Aktion lässt sich Kolumbien mehr als vier Millionen Dollar kosten.

Seit das Wrack vor sieben Jahren entdeckt wurde, gibt es Streit darum. Kritkerinnen und Kritiker sagen, dass es sich um einen archäologischen Schatz handelt, der nicht verkauft werden sollte. Die Unesco hat zum Beispiel einen entsprechenden Brief an Kolumbiens Regierung geschickt. Deren Kulturminister hat daraufhin gesagt, dass es ja auch gar nicht um den Schatz gehe - sondern darum, dass sich Kolumbien in der archäologischen Unterwasserforschung beweisen kann.

Wo das Wrack genau liegt, hat Kolumbiens Regierung nicht verraten. Das soll geheim bleiben, um es vor Schatzjägern zu schützen.