In Bogotá, der Hauptstadt von Kolumbien, haben die Behörden am Flughafen tausende Haiflossen beschlagnahmt.

Das kolumbianische Umweltministerium spricht von fünf Kisten, in denen fast 3500 Flossen verschiedener Haiarten waren. Außerdem sollen darin auch noch knapp 120 Kilo Schwimmblasen gewesen sein.

Haifang ist in Kolumbien seit letztem Jahr verboten. Trotzdem werden immer wieder illegal Haie gefangen - oft werden ihnen dann die Flossen abgeschlagen und die verstümmelten Tiere wieder ins Meer geworfen. Tierschutzorganisationen kritisieren die Praxis des "Shark Finnings" schon seit Jahren.

Die Schmuggelware in diesem Fall war übrigens auf dem Weg nach Hongkong - in der asiatischen Küche sind Haiflossen sehr beliebt, sie werden zum Beispiel für Suppen benutzt. Auch in der traditionellen Medizin werden sie verwendet.