Wieder mehr Gewalt

In Kolumbien gibt es wieder deutlich mehr Gewalt - vier Jahre nachdem die Regierung und die Farc-Guerilla einen Friedensvertrag unterzeichnet haben.

Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Indepaz gab es in diesem Jahr 65 Massaker, 260 Menschen seien getötet worden. Oft waren die Opfer Jugendliche, aber auch Kinder und Aktivistinnen und Aktivisten. Damit ist dieses Jahr das gewalttätigste in Kolumbien seit 2013. Die Massaker geschahen oft abgelegen in den Bergen oder in ehemaligen Kampfgebieten der Farc. Inzwischen haben paramilitärische Banden dort das Sagen. Sie handeln im Auftrag mexikanischer Kartelle.

In Kolumbien kommen sehr viele Probleme zusammen: Der Drogenhandel, große Armut, viele Menschen haben keine Perspektive und es gibt viel Korruption. Außerdem sind Gerichte oft unterbesetzt. Die Sicherheitslage in Kolumbien hat sich in den letzten Monaten deutlich verschlechtert.