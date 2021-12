Dazu empfiehlt das Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg ein Fernglas. Denn das bietet die beste Gelegenheit, den Kometen Leonard zu beobachten.

Mit bloßem Auge wird Leonard den Angaben nach erst Sonntagfrüh (12.12.2021) und recht spärlich zu sehen sein. Dann wird der Schweif des eisigen Schutthaufens am hellsten leuchten, allerdings nur so groß wie ein Punkt. Sonntag kommt der Komet der Erde auch am nächsten - bei einer Distanz von 34 Millionen Kilometern. Das ist ungefähr hundert Mal so weit wie der Mond von der Erde entfernt ist.

Leonard wurde vor einem Jahr entdeckt und nähert sich seitdem der Erde. Ab Sonntag zieht er vom östlichen Horizont Richtung Südhimmel ab und nähert sich bis zum 3. Januar noch ein stückweit der Sonne. Die wird der Komet in einem weiten Bogen umrunden, in die weiten des Weltalls abdriften und allen Prognosen nach nie wieder in unser Sonnensystem zurückkehren.