Im Moment fliegen gleich zwei Kometen an der Erde vorbei.

Heute Nacht (19.10.2025 ) stehen wettermäßig die Chancen in Nord - und Ostdeutschland am besten, die beiden zu sehen. In der Nacht von Montag auf Dienstag sieht es nicht so gut aus. Es ist bewölkt - im Westen gibt es zumindest ein paar Wolkenlücken, heißt es vom Deutschen Wetterdienst.

Komet Nummer eins ist "Swan". Er kommt auf gut 30 Millionen Kilometer an die Erde ran. Swan wurde erst im September überhaupt entdeckt. Komet Nummer zwei ist "Lemmon". Seine größte Erdnähe erreicht er bei knapp 90 Millionen Kilometern. Nach Angaben von Fachleuten ist er am besten am frühen Abend und morgens kurz vor Sonnenaufgang zu sehen. Ende Oktober (28.-31.10) soll er nochmal für ein paar Tage gut zu sehen sein. Der nächste Lemmon-Besuch ist dann erst wieder in gut 1.400 Jahren.

Kometen sind mehrere Milliarden Jahre alt und stammen aus der Anfangszeit unseres Sonnensystems. Sie bestehen aus einer Mischung von Eis, Staub und Gestein. Der Kometenschweif kann mehrere Millionen Kilometer lang sein.