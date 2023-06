In der modernen Arbeitswelt geht es ja ziemlich spezialisiert zu: Man hat eine ganz bestimmte Aufgabe, in der man super ist - andere Aufgaben könnte man aber nicht übernehmen. Zwei Organisationsforschende der Cornell University in den USA sagen: Es könnte aber gut sein, sich ab und zu mal an solchen Aufgaben zu versuchen - und zu scheitern.

Einblicke aus dem Baseball

Das Team hat das beim Baseball beobachtet. Viele Mannschaften sind so organisiert, dass die Werfer nichts Anderes machen als zu werfen. Unter bestimmten Umständen zwingen die Regeln solche Werfer aber dazu, eine andere Position zu übernehmen. Und dabei sind die Werfer manchmal richtig schlecht.

Die Forschenden haben Material aus mehr als 20 Jahren Profi-Baseball ausgewertet und kommen zu dem Ergebnis: Die Werfer, die die Position wechseln mussten, waren anschließend auf ihrer eigenen Position ein kleines bisschen erfolgreicher als sonst. Möglicherweise motivierte sie das Scheitern, auf ihrem Spezialgebiet wieder richtig Gas zu geben. So manchem Team brachte das im Untersuchungszeitraum einen zusätzlichen Sieg ein.