"Willst du mit mir schlafen?" "Ja, lass uns Sex haben."

Nicht immer ganz leicht, darüber zu sprechen. Immer noch teilen Menschen deswegen in der Regel eher passiv mit, ob sie einverstanden sind mit Sex - das heißt: Indem sie nicht dagegen protestieren.

Drei Forscherinnen aus Kanada haben untersucht, warum es die ausdrückliche Zustimmung zu Sex so schwer hat. In einer Befragung von rund 230 Erwachsenen stellten sie fest, dass dabei Scham und Schuldgefühle eine große Rolle spielen. Teilnehmende sagten, dass das Thema verlegen macht oder dass sie Angst davor hatten, zurückgewiesen zu werden. Andererseits fanden Befragte auch, dass die klare Kommunikation, dass man Sex will, auch zu einer tieferen Beziehung führen kann, zu mehr Respekt und Sicherheit und auch zu besserem Sex - weil zum Beispiel sexuelle Erwartungen geklärt werden können.