Muss ich da wirklich anrufen, kann ich nicht lieber eine Nachricht schicken?!

Wer so tickt, ist nicht allein - das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des IT-Branchenverbands Bitkom. Laut der haben rund ein Drittel der Deutschen schon mal aus Angst vor dem Telefonieren notwendige Anrufe aufgeschoben - bei den 16- bis 29-Jährigen sogar fast die Hälfte. Generell mögen es ein Drittel der Deutschen nicht gern, mit fremden Leuten zu telefonieren - genauso viele vereinbaren Termine bei der Arztpraxis oder beim Friseursalon bevorzugt im Netz. Auch an Freunde oder Familie schreiben vor allem Jüngere lieber eine Nachricht, als anzurufen - oder kündigen einen Anruf vorher per Nachricht an und möchten auch selbst vorher informiert werden.

Dahinter steckt wohl, dass wir uns ans Nachrichtenschreiben gewöhnt haben, bei dem man nachdenken kann - während man bei Telefonaten spontan reagieren muss. Das empfinden offenbar viele als unangenehm oder sogar aufdringlich.

Für die Umfrage wurden in Deutschland rund 1000 repräsentativ ausgewählte Menschen ab 16 Jahren befragt.