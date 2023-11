Ich hab den Job!

Solche guten Neuigkeiten teilen wir gern mit anderen - aber wie sieht es mit negativen News aus? Forschende haben in Experimenten herausgefunden, dass Männer und Frauen mit schlechten Nachrichten unterschiedlich umgehen. Mehr als tausend Menschen haben an den Experimenten teilgenommmen. Unter anderem wurden die Teilnehmenden gefragt, wann sie in ihrer Vergangenheit das Gefühl hatten, dass sie eine Info unbedingt mit jemandem teilen wollten. Dann sollten sie sagen, um welche Art Info es sich dabei gehandelt hat. Dabei zeigte sich, dass Männer und Frauen in etwa gleich oft freudige Neuigkeiten mit anderen teilen wollten. Bei schlechten News sah es ganz anders aus. Da waren Männer viel seltener daran interessiert, mit anderen darüber zu reden.

Den Forschenden zufolge hat das etwas damit zu tun, dass Männer sich Gedanken darüber machen, wie sie von anderen gesehen werden und sie deswegen negative Infos lieber zurückhalten, auch wenn es vielleicht besser wäre, darüber zu reden.