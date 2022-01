Schon länger vermuten Fachleute, dass das Nilpferd-Brüllen auch eine wichtige soziale Funktion in den Nilpferd-Herden hat.

Ein Wissenschaftsteam konnte bei mehreren Nilpferd-Gruppen in einem Schutzgebiet in Mosambik zeigen, dass die Tiere Herdenmitglieder an der Stimme erkennen. Sie haben Nilpferden die Rufe von Tieren aus ihrer eigenen Gruppe, aus einer Nachbar-Herde und von fremden Nilpferden vorgespielt. Ergebnis: Auf die Rufe der fremden Nilpferde reagierten die Tiere deutlich aggressiver als auf die Stimmen der eigenen Herdenmitglieder oder auf Nachbarn.

Diese Erkenntnis könnte laut den Forschenden auch bei Umsiedlungsprojekten helfen: Dann sei es sinnvoller, benachbarte Herden gemeinsam umzusiedeln, als sie mit fremden Herden zusammenzubringen - um das Ganze möglichst friedlich zu gestalten.