Das hört sich in Zeiten von Internet und Übertragungsraten im Gigabitbereich vielleicht nicht viel an. Es scheint aber die optimale Größe zu sein, damit wir uns problemlos verständigen können. Forschende unter anderem aus Frankreich sagen nach Experimenten in 17 Sprachen sogar: Wenn sich Muttersprachler unterhalten, läuft es auf diese Übertragungsgeschwindigkeit hinaus - egal in welcher Sprache.

Das ist insofern überraschend, weil sich Sprachen ja in den verwendeten Lauten oder auch der Anzahl der Silben sehr unterscheiden können. Nach Angaben der Forscher beeinhaltet eine Silbe im Baskischen zum Beispiel auch weniger Information, nämlich 5 Bit, wohingegen das Vietnamesische auf 8 Bit kommt.

Laut Studie haben aber Experimente mit Muttersprachlern gezeigt, dass die einfach ihre Sprechgeschwindigkeit anpassen, um den Unterschied auszugleichen. Basken sprechen also einfach etwas schneller als Vietnamesen.