Hunde können mit Menschen kommunizieren, Pferde auch und Ziegen auch.

Das haben Studien schon gezeigt. Jetzt haben sich Forschende aber gefragt, ob auch Tiere das können, die nicht domestiziert wurden - also vom Wildtier zum Haustier gezüchtet wurden. Zum Beispiel Kängurus. Für die Studie legte ein Mensch etwas Futter in eine Box und machte sie zu. Statt zu versuchen, die Box selbst aufzumachen, guckten fast alle Känguruhs den Menschen aktiv an - neun von elf Tieren bewegten sogar den Blick zwischen der Futterbox und dem Menschen hin und her. Beides gilt bei Verhaltensforschenden als Zeichen bewusster Kommunikation von Tieren.

Die Forschenden schließen daraus, dass bewusste Kommunikation nicht von Domestizierung abhängt. Kängurus sind wie Hunde oder Ziegen sehr soziale Tiere. Möglicherweise übertragen sie Verhaltensmuster, die sie untereinander pflegen, auf die Kommunikation mit Menschen.