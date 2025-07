Elefanten mögen Äpfel - und sie können das auch deutlich zeigen.

Forschende von der Uni Wien haben in Zimbabwe untersucht, wie Elefanten kommunizieren. Sie tun das mit ihrem Rüssel. In dem Versuch stellte sich eine Person vor Elefanten, die Kontakt mit Menschen gewöhnt sind. Neben ihnen standen zwei Schalen, eine leere, und eine mit Äpfeln drin. Die Elefanten baten den Menschen dann um Äpfel. Sie schwangen ihren Rüssel immer deutlicher vor und zurück und zeigten auch auf die Schale mit den Äpfeln.

Interessant war für die Forschenden, dass die Elefanten das nur taten, wenn auch Menschen anwesend waren. Die Tiere wandten sich also ihrem Publikum zu. Wenn sie keinen Apfel gereicht bekamen, dann wurden ihre Zeichen intensiver, bis das Ziel erreicht war. Das Team schreibt in der Fachzeitschrift Royal Society Open Science, dass die Elefanten bewerten können, wie ihre Gesten wirken. Sie können also ähnlich wie bei Sprache kommunizieren, bis sie haben, was sie wollen.