Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, begleitet gerade Passagierflüge mit einem Forschungsflugzeug.

Dabei soll die Klimawirkung von Kondensstreifen genauer untersucht werden. Der Forschungsflieger macht die Messungen in Gebieten, wo die Bildung von Kondensstreifen besonders hoch ist. Das besondere: Die Passagierflugzeuge sind mit neuen Magerverbrennungs-Triebwerken ausgestattet, die wenig Ruß ausstoßen. Ob weniger Ruß auch weniger Kondensstreifen bedeutet, ist noch unklar - da sollen die Forschungsflüge mit dem DLR jetzt Antworten liefern.

Das Ganze ist Teil eines EU-Forschungsprojekts, in dem Lösungen entwickelt werden sollen, wie Kondensstreifen weniger klimaschädlich werden können. Auch neue Treibstoffe und klimaschonendere Flugrouten sollen getestet werden. Kondensstreifen entstehen, wenn heiße Abgase auf kalte, feuchte Luft treffen und Eiswolken bilden. Das alles kann in der Atmosphäre quasi wie eine Decke zur Erderwärmung beitragen.