Ist schon mal jemand bei einer Comedy-Show eingeschlafen?

Wahrscheinlich eher nicht - im Gegensatz zu Vorlesungen oder Konferenzen. Eine Impro-Schauspielerin und Umweltwissenschaftlerin sagt: Es könnte daran liegen, dass es da so wenig zu lachen gibt. Zusammen mit einem Team hat sie rund 500 Vorträge auf Biologie-Konferenzen ausgewertet. Immerhin: In 60 Prozent der Vorträge machten die Rednerinnen und Redner mindestens einmal den Versuch, witzig zu sein. Oft bei technischen Pannen, manchmal aber auch zu ihrer Forschung. Richtige Lacher brachte das aber bei nur rund jedem zehnten Witz.

In den Proceedings of the Royal Society B schreibt die Forscherin: Witze machen lohnt sich. Selbst wenn mal einer daneben geht, entspannt sich das Publikum und hört auch wieder besser zu. Besonders gut kommen beim wissenschaftlichen Publikum Wortspiele und Vergleiche an. Und wer an sich zweifelt: Die Forscherin sagt, dass Forschende ein spannendes Leben führen und darum gut geeignet sind, Witze zu erzählen.