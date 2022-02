Um diesen einzigartigen Lebensraum zu erhalten, will die Bundesregierung in diesem Jahr 32 Millionen Euro geben. Das Bundesumweltministerium fördert über die Internationale Klimaschutzinitiative IKI insgesamt vier Projekte. Fast die Hälfte der Mittel wird in den Schutz des Moorkomplexes im Kongobecken investiert - in der Republik Kongo und der Demokratischen Republik Kongo.

Lebensraum für bedrohte Arten und CO2-Speicher

In der Region mit Feuchtgebieten und Mooren leben bedrohte Arten wie Gorillas, Schimpansen und Waldelefanten. Und dort lagert die größte Menge an Süßwasser auf dem afrikanischen Kontinent.

Moore speichern außerdem CO2 und sind deshalb wichtig für den Klimaschutz.