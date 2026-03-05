Linkshänder könnten im Durchschnitt etwas mehr Spaß an Wettbewerben haben als Rechtshänder.

Darauf deutet eine neue Studie hin, die im Fachmagazin Scientific Reports erschienen ist.

Die Forschenden wollten herausfinden, warum Linkshändigkeit trotz ihres geringen Anteils in der Bevölkerung seit Jahrtausenden erhalten geblieben ist. Denn nur etwa jeder zehnte Mensch schreibt mit links.

Weniger Angst, sich mit anderen zu messen

In einer Studie mit über tausend Teilnehmenden zeigte sich: Linkshänder gaben häufiger an, besonders gern in Wettbewerbs-Situationen anzutreten. Gleichzeitig hatten sie weniger Angst davor, sich mit anderen zu messen.

Interessant ist: Bei einem Geschicklichkeitstest waren Linkshänder nicht besser als Rechtshänder. Der Unterschied scheint also eher mit der Einstellung zum Wettbewerb zu tun zu haben – nicht mit körperlichen Fähigkeiten.

Die Forschenden vermuten deshalb, dass Linkshändigkeit in direkten Konkurrenzsituationen Vorteile bringen kann. Das könnte erklären, warum sie sich in der Evolution bis heute gehalten hat.