So ist es offenbar auch mit europäischen Bienen in Australien. Dort lebten lange nur einheimische Bienen, die sich spezialisiert haben auf Wildblumen, und die auch nicht in so großen Kolonien leben wie europäische Honigbienen. Australische Forschende haben zwei Jahre lang im Westen des Landes bei Perth städtische Gärten beobachtet und Gegenden mit ursprünglicher Pflanzenwelt.

Dabei zeigte sich, dass die europäischen Bienen vor allem in den Gärten eine große Konkurrenz für heimische Bienen waren. Denn dort werden oft Blumen gepflanzt, auf die sich australische Bienen nicht spezialisiert haben. In direkter Konkurrenz haben ihre europäischen Artgenossinnen offenbar einen Vorteil, weil sie effektiver beim Nektar- und Pollen-Sammeln sind. Die Forschenden warnen, dass die europäischen Honigbienen heimische Bienen verdrängen könnten - nicht nur in Australien, sondern auch in anderen Ländern.