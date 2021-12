Malta hat als erstes EU-Land den Konsum von Cannabis und dessen Anbau für den Eigenbedarf gebilligt.

Das Parlament in Valletta stimmte für ein Gesetz, das Erwachsenen erlaubt, bis zu sieben Gramm Cannabis zu besitzen und bis zu vier Pflanzen anzubauen. Das Gesetz, das mit 36 zu 27 Stimmen verabschiedet wurde, legalisiert aber nicht den Handel mit der Droge. Die Regierung hat angekündigt, weiter gegen Drogendealer vorzugehen. Der Konsum von Cannabis in der Öffentlichkeit bleibt auch nach der Reform illegal.

Cannabis - in Spanien und den Niederlande toleriert

In Europa tolerieren schon Spanien und die Niederlande unter bestimmten Auflagen den Konsum und Anbau von Cannabis für den Eigenbedarf. Tschechien und Portugal haben den Konsum von Cannabis entkriminalisiert. In Deutschland hat die Ampel-Regierung in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene in bestimmten Geschäften einzuführen.