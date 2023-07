Vielleicht steckt im Wein mehr Kommerz als Fans wahrhaben wollen.

Ein Kultur-Anthropologe aus Kanada schreibt auf dem Debattenportal The Conversation, dass die Geschichte der Weinproduktion ganz schön abhängig ist von wirtschaftlichen Faktoren.

Viele Weinfans schwören ja auf eine Herkunftsregion oder besondere Weingüter. Die Analyse des Wissenschaftlers zeigt, dass vieles davon auf eine lange, kommerzielle Produktionsgeschichte zurückgeht. Beliebte Weinregionen entstanden zum Beispiel nicht, weil die Reben dort besonders gut wuchsen, sondern weil sich der Wein von dort aus gut verkaufen ließ. So etwa in Frankreich: Dort haben sich viele Weingüter in Flussregionen angesiedelt, um Wein möglichst schnell per Schiff an nordeuropäische Märkte liefern zu können.

Insgesamt wurden im Jahr 2021 weltweit rund 260 Millionen Hektoliter Wein produziert - das entspricht 34 Milliarden Flaschen.