Auch beim Fußball kommt es auch immer wieder zu Stößen gegen den Kopf - die allerdings können schwere Folgen haben. Eine Studie im Fachmagazin Nature zeigt: Wiederholte Kopftraumata können das Gehirn dauerhaft verändern und schädigen. Die Forschenden fanden chronische Entzündungen, absterbende Nervenzellen – und es kann sich die Demenz-Erkrankung CTE entwickeln – eine Krankheit, die Alzheimer oder Parkinson ähnelt.

Wiederholte Kopfstöße schon früher ungesund?

Im Hirngewebe verstorbener Sportler fehlten bis zu 56 Prozent der Neuronen in bestimmten Regionen. Und: Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass wiederholte Kopfstöße viel früher Hirnverletzungen verursachen, als man bisher dachte – oft schon lange bevor die typischen Protein-Ablagerungen sichtbar werden, die man bisher für ausschlaggebend hielt.

Die Forschenden mahnen deshalb: Kopfverletzungen ernst nehmen, nach Treffern unbedingt Pausen einlegen – und insgesamt Kopfkontakte im Sport deutlich reduzieren, auch schon in Jugend- und Schulteams.