Eine PIN macht kontaktloses Zahlen sicherer - aber so richtig kontaktlos ist die Zahlung dann nicht mehr. Außerdem muss man sich auch die Nummer immer gut merken.

Zwei Forscher der Uni von British Columbia haben eine mögliche Alternative: Die PIN mit einer Handbewegung ersetzen. Das Team setzt dabei auf die NFC-Technik, bei der über ein Magnetfeld auf kurzer Distanz Daten übertragen werden können - zum Beispiel von einer Bankkarte zu einem Bezahlterminal. Die beiden Forscher haben analysiert, welche Muster in dem Magnetfeld entstehen, wenn man mit der Karte verschiedene Bewegungen macht. Zum Beispiel Wischen, Klopfen oder Schütteln. Insgesamt ließen sich neun verschiedene Bewegungen ziemlich klar voneinander unterscheiden. Weitere Analysen zeigten, dass das System eine Trefferquote von 92 Prozent hatte.

Das Team sagt, dass sich ihr System leicht auf dem Markt einführen ließe. Viele Bezahlterminals hätten schon die nötige Computertechnik, beim Rest könne man sie für 20 Dollar pro Terminal nachrüsten.

