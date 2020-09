Nur Antarktis ist bisher Covid-19-frei

Die Antarktis ist bisher der einzige Coronavirus-freie Kontinent.

Jetzt gibt es einen Wechsel in der Besatzung der US-amerikanischen Forschungsstation McMurdo. Um zu vermeiden, dass das Virus auch in die Antarktis eingeschleppt wird, musste die 106-köpfige Crew mehrfach in Quarantäne - erst vier Tage in San Francisco, dann nochmal fünf Wochen in Neuseeland. In dieser Zeit mussten sich die Forschenden regelmäßigen Virentests unterziehen. Sobald sie in der Antarktis angekommen sind, wird die Station in Alarmbereitschaft versetzt und alle müssen für zwei Wochen einen Mund-Nasenschutz tragen.

In diesem Sommer wird auch insgesamt weniger Personal in der Station sein. Geplant ist, dass maximal 450 Menschen gleichzeitig dort arbeiten - etwa ein Drittel der sonstigen Anzahl.

Laut den Verantwortlichen gibt es eine ungewöhnlich gute Zusammenarbeit zwischen den Ländern, die Wissenschaftler in der Antarktis haben - das sind zum Beispiel die USA, Russland, Deutschland und China. Alle versuchten, das Virus aus der Antarktis rauszuhalten - und alle würden versuchen, ihre Stationen geringer zu besetzten als sonst.