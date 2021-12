Denn dabei wird CO2 freigesetzt. Und durch große und heiße Waldbrände verliert auch der Boden seine Fähigkeit, Kohlenstoff zu speichern. Wie Forschende im Fachmagazin Nature Geoscience schreiben, können kleinere Feuer aber einen anderen Effekt haben, wenn sie gezielt eingesetzt werden.

Schon bekannt ist, dass kontrollierte Feuer die Gefahr und Wucht späterer Waldbrände verringern – etwa in dicht bewachsenen Gegenden. Zusätzlich können weniger heiße Feuer laut Studie helfen, Kohlenstoff im Boden zu halten. Sie verhindern, dass abgestorbene Biomasse verrottet, also von Bodenmikroben in CO2 und Methan umgewandelt wird. So entstehen durch kontrollierte Verbrennung Holzkohle und bestimmte Erdklumpen, die nicht so leicht zersetzt werden können.

Gezielt eingesetzte Brände könnten laut den Forschenden daher sogar besser fürs Klima sein als gar keine Brände.