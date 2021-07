Neben Hopfen, Malz und Hefe ist im Bier eigentlich nur noch ein wesentlicher Bestandteil: Wasser.

Das macht das Bier aber zu keinem effizienten Transportprodukt. Denn zwischen Flaschen, Dosen oder Fässern bleiben immer Lücken. In den USA haben sich deswegen zwei Unternehmen überlegt, wie man das Wasser aus dem Bier entfernen könnte. Das Magazin Scientifc American berichtet, dass die Firmen mithilfe verschiedener Verfahren Bierkonzentrat herstellen. Das kann in Behältnissen transportiert werden, die sich ohne Lücken stapeln lassen. Am Zielort muss man dann Alkohol, Wasser und Kohlensäure wieder hinzufügen und fertig ist das Bier.

Die Firmen schätzen, dass das Konzentrat den Transport je nach Verfahren fünf bis acht Mal effizienter macht - und damit umweltfreundlicher. Vor Kurzem haben die Unternehmen auch die Geräte auf den Markt gebracht, um das Konzentrat wieder in Bier zu verwandeln. Wie gut das Bier hinterher schmeckt, muss jetzt noch getestet werden.