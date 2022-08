Auch Delfine verbünden sich

Sich verbünden kann Vorteile bringen.

Wie Forschende von der Uni Bristol in Großbritannien herausgefunden haben, machen das nicht nur Menschen, sondern auch Delfine. Für seine Studie hat das Team rund 120 männliche Flaschennasen-Delfine in Shark Bay in Westaustralien beobachtet.

Verbündete auf Weibchen-Jagd

Dabei zeigte sich, dass sich die Männchen zu verschieden großen Gruppen zusammenschließen, in denen sie dann gemeinsam mit anderen Gruppen konkurrieren: Dabei geht es meistens um Weibchen.

Den Forschenden zufolge ist diese Art sich zu verbünden normalerweise typisch für Menschen. Für die Delfine lohnt sich das vor allem, weil sie dadurch mehr Zeit mit Weibchen verbringen können - und dadurch ihre Wahrscheinlichkeit erhöhen, sich fortzupflanzen.