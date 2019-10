Mit Lego lässt sich prima erforschen, wie Menschen kreativ zusammenarbeiten.



Das zeigt ein französisches Forschungsteam. Es hat 600 Menschen in eine Halle mit drei Lego-Bauplattformen gesteckt. Alle Personen waren mit kleinen Trackern ausgerüstet, so dass man mitverfolgen konnte, wer wo mitbaut. Die Wissenschaftlerin und ihre beiden Kollegen wollten wissen, welche Lego-Landschaft am schnellsten wächst und warum. Dabei wurden den Gruppen auch Mottos für die Bauwerke vorgeschlagen, wie Frühling oder Halloween.



Ergebnis: Größere Gruppen bauen auch schneller. Und je mehr sich die Mitbauer einem einzelnen Bauprojekt widmen, desto besser. Soweit nicht unbedingt überraschend. Wichtig war allerdings auch der Austausch in der Gruppe. Besonders gut lief es, wenn so genannte Influencer ihre Ideen in der Gruppe verbreiten konnten und wenn es eine Mischung gab aus Menschen, die sich viel über Ziele austauschten und welchen, die eher alleine vor sich hinbastelten.