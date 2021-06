Wenn Menschen zusammen Musik machen oder singen, müssen sie sich aneinander anpassen – sonst klingt's schief.

Auch einige Vogelarten können im Duett singen, zum Beispiel der Kastanienrücken-Zaunkönig, der vor allem in Kolumbien, Ecuador und Peru vorkommt. Forschende aus den USA haben jetzt untersucht, wie genau die Zaunkönige ihren Gesang synchronisieren .

Bei menschlicher Kommunikation könnte es ähnlich laufen

Die Forschenden vermuten, dass es beim Menschen einen ähnlichen Mechanismus gibt, der steuert, wann wir in einer Unterhaltung losreden. Einen ähnlichen Botenstoff gibt es nämlich auch im menschlichen Gehirn. Die Forschenden sagen, ihre Ergebnisse könnten zum Beispiel dabei helfen, besser zu verstehen, warum die Kommunikation in Video-Konferenzen manchmal so schwierig ist. Wenn durch die schlechte Internetverbindung akustische Signale verzögert ankommen, verpasst unser Gehirn das richtige Timing, den Botenstoff fürs Losreden auszuschütten und alle quasseln durcheinander.



Dass Singvögel beim Duett-Singen auch ihre Gehirne koordinieren, wusste man schon von anderen Vogelarten - aber wie genau das funktioniert, wurde erst jetzt entdeckt.



*** Hinweis: Auf dem Foto ist ein Zaunkönig zu sehen, aber nicht genau die Art, die von den Forschenden untersucht worden war. ***