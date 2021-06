Forschende aus den USA haben untersucht, was im Gehirn passiert, wenn wir uns etwas einprägen, was wir neu gelernt haben: Im Versuch sollten 30 Testpersonen so schnell und genau wie möglich die Zahlenreihe 41324 in eine Tastatur eingeben. Es gab mehrere kurze Durchläufe von je zehn Sekunden Dauer - und dazwischen jeweils zehn Sekunden Pause.

Auf einem Monitor konnten die Forschenden sehen, dass im Gehirn der Testpersonen in den Pausen eine Art Kopfkino der neu gelernten Abfolge passierte - und zwar in 20-facher Geschwindigkeit. Je länger die Übung dauerte, desto weniger wurden die Wiederholungen - und je häufiger das Kopfkino ablief, desto besser prägte sich die Zahlenreihe ein.

Generell ist so ein Kopfkino wichtig, damit sich etwas, was man neu lernt, gut einprägt - und es geht auch deutlich schneller als die Übung selbst jedes mal zu wiederholen. Die Forschenden hoffen, dass ihre Erkenntnisse dazu beitragen können, das Hirn effektiver zu stimulieren - zum Beispiel nach einem Schlaganfall.