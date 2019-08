Das wollte ein US-Forschungsteam durch ein größeres Experiment an rund 30 Bahnhöfen in Deutschland herausfinden. Mit SchauspielerInnen wurde folgende Szene in Abwandlungen mehr als 1600 Mal dargestellt: Einer jungen Frau fällt am Bahnsteig aus Versehen eine Tüte mit Orangen auf den Boden.

Je nach Aussehen der Schauspielerin bekam sie von nicht eingeweihten Umstehenden mehr oder weniger Hilfe: Handelte es um eine hellhäutige, augenscheinlich deutschstämmige Frau in 84 Prozent der Fälle. Handelte es sich um eine Frau, deren Aussehen auf einen Migrationshintergrund schließen ließ und die Hidschab trug, nur in 73 Prozent. In Abwandlungen kontrollierten die Forscher unter anderem, was passiert, wenn die Frau mit Migrationshintergrund statt des Kopftuchs offenes Haar trägt. Sie bekam dann in etwa gleich oft Hilfe wie die deutschstämmige Schauspielerin.

Die Forscher vermuten, dass Passanten das Kopftuch als religiöses Symbol wahrnahmen und deshalb seltener halfen. Sie schlussfolgern, dass Religion beim Umgang mit Zuwanderern eine größere Rolle spielt als die ethnische Zugehörigkeit. Allerdings wurden die Passanten nicht befragt, warum sie nicht halfen.