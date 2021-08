Tropische Korallenriffe sind weltweit bedroht durch den menschgemachten Klimawandel.

Die Erderwärmung trägt dazu bei, dass das Wasser an Riffen über 30 Grad warm werden kann, das lässt viele Korallen bleichen und absterben. Manche Korallen kommen allerdings offenbar etwas besser mit Hitzestress zurecht.

Weltweit forschen mehrere Teams daran, ob das an probiotischen Mikroorganismen liegt, die mit den Korallen zusammenleben und ob sich deren positiver Effekt zum Schutz von Korallenriffen nutzen lässt. Ein Versuch einer Meeresbiologin und ihrem Team an einer Uni in Saudi Arabien hat ergeben: Korallen, die mit bestimmten probiotischen Bakterien behandelt worden waren, bleichten zwar zunächst nach zehn Tagen bei 30 Grad auch aus. Sie erholten sich aber in Folge deutlich besser als unbehandelte Korallen.

Für die Meeresbiologin ist aber klar, dass tropische Korallenriffe zum Überleben neben solchen Maßnahmen zusätzlich auch Naturschutz und eine schnelle Eindämmung des Klimawandels brauchen.