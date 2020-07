Oft kaum noch Haie

An Korallenriffen gibt es offenbar zunehmend kaum noch Haie.

Zu diesem alarmierenden Ergebnis kommt ein internationales Team von Wissenschaftlern, das weltweit Feldforschung betreibt und Haie zählt. In ihrer Studie im Fachmagazin "Nature" berichten sie, dass Riffhaie an vielen Orten "funktional ausgestorben" sind. Sie spielen demnach für das dortige Ökosystem kaum noch eine Rolle. Die Forscher nennen das "verheerend".

Für die Organisation "Global Finprint" haben sie mehr als 15.000 Videostationen benutzt, an mehr als 371 Korallenriffen, also in Küstennähe. An knapp 20 Prozent der Riffe wurden gar keine Haie mehr gesichtet. Besonders drastisch ist die Situation an den Küsten bestimmter Länder, z.B. denen Kolumbiens, Katars, Sri Lankas. Dort wurden weniger als halb so viele Haie entdeckt, wie es die Forscher erwartet hätten. Im Meer vor der Dominikanischen Republik wurde kein einziger Hai gesehen, trotz 120 Videostationen an vier verschiedenen Riffen.

Der Hauptgrund für den Rückgang der Hai-Populationen ist die Überfischung des Meeres. Dieser Trend steht aus Sicht der Forscher im Zusammenhang mit Faktoren wie die Bevölkerungsdichte in der Umgebung und die Nähe von wichtigen Märkten.

In Ländern, die sich für den Schutz der Haie etwa mit Schutzgebieten einsetzten, fanden die Forscher positive Entwicklungen - unter anderem in Australien, den USA, den Bahamas und den Malediven.