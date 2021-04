In der Elfenbeinküste in West-Afrika sind alle Fahrlehrer suspendiert worden.

Laut der Regierung gibt es in dem Beruf ein Problem mit Betrug und Korruption - deswegen will sie jetzt aufräumen, wie die BBC berichtet. Ab nächster Woche soll die Polizei für die nächsten drei Monate die Fahrprüfungen übernehmen. Laut dem Verkehrsminister der Elfenbeinküste gibt es im Land inzwischen bessere Straßen, aber menschliches Versagen führe zu vielen Unfällen.

In der Elfenbeinküste sterben jedes Jahr rund 1400 Menschen bei Verkehrsunfällen. Allein diesen Monat gab es schon mindestens 38 Tote. Laut dem Reporter der BBC kommt es vor, dass Leute in der Elfenbeinküste ihren Führerschein bekommen, ohne irgendeine Prüfung abgelegt zu haben: Stattdessen verlangten viele Fahrlehrer eine Gebühr. Ihm zufolge ist in der Elfenbeinküste noch nie ein Fahrlehrer wegen Korruption verurteilt worden. Korruption sei für viele Menschen dort nicht ungewöhnlich, sondern normal.