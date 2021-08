Wie verändert sich Korruption bei Politikern und Polizisten, wenn kriminelle Netzwerke wachsen?

Das haben Forschende anhand von Archiv-Daten aus Chicago untersucht - und zwar für die Zeit vor und während der Prohibition, also von 1900 bis 1933. Die Auswertung zeigt: Vor der Prohibition war das organisierte Verbrechen in Chicago relativ klein und die Profite moderat: Die Polizei zählte 267 beteiligte Kriminelle. Und die kauften sich durch Korruption vor allem die Unterstützung von kleineren Polizeibeamten. Nur ein kleiner Anteil der Korrumpierten war Politiker. Diese waren aber meist tief verstrickt in verbotene Geschäfte. Ab 1920 wuchsen die kriminellen Netzwerke auf mehr als 930 Beteiligte an. Sie übernahmen Herstellung, Handel und Ausschank von Alkohol, der durch die Prohibition verboten worden war. Plötzlich gab es viel mehr Geld zu verdienen, und das veränderte die Korruption: Es waren jetzt etwa genausoviele Politiker beteiligt, aber der Anteil der geschmierten Polizisten ging zurück. Die Forschenden schließen daraus: Je größer die kriminellen Profite, desto kleiner und hochkarätiger wird der Kreis derjenigen, die von Korruption profitieren.

Allerdings, so die Forschenden, kann ihre Studie nur Fälle abbilden, die auch aktenkundig geworden sind.