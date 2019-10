Wir wohnen in der Nachbarschaft einer großen Kannibalin.

Die Nachbarin unserer Milchstraße, die Andromeda-Galaxie, hat in ihrer Geschichte einige andere Galaxien geschluckt. Die Details hat ein Team von "kosmischen Archäologen" untersucht - wie es einer der beteiligten Forschenden nennt. Sie schreiben im Fachjournal Nature, dass Andromeda zwei größere kannibalische Phasen hatte, die letzte erst vor rund einer Milliarde Jahren. Die Überreste davon sind eine Art Sternen-Trümmer im Außenbereich der Galaxie. Die Universität Sydney hat Video-Animationen davon ins Netz gestellt.

In vier Milliarden Jahren könnte Andromeda mit der Milchstraße kollidieren

Die kosmischen Archäologinnen und Archäologen haben aber noch viele weitere ungeklärte Fragen. Sie finden Andromeda auch so interessant, weil unsere Milchstraße ganz ähnlich ist. Allerdings war sie wohl nicht ganz so kannibalisch unterwegs wie ihre Nachbarin. Astronomen schätzen, dass die Milchstraße in etwa vier Milliarden Jahren mit Andromeda kollidieren wird. Dabei dürften das Sonnensystem und die Erde aber überleben.