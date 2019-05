Forschende der Universität Genf haben neue Daten des Spitzer-Weltraumteleskops ausgewertet. Sie zeigen, dass die frühen Galaxien weit mehr ionisierende Strahlung aussendeten als die heutigen. Damit könnten sie weit wichtiger dafür gewesen sein, dass im Universum neues Plasma entstand als bisher gedacht. Von Plasma spricht man, wenn sich Gase und freie Elektronen miteinander vermischen. Es macht heute 99 Prozent der sichtbaren Materie im All aus. Auf der Erde ist Materie dagegen in der Natur nur in den anderen drei Aggregatszuständen vorhanden: fest, flüssig oder gasförmig.

Das sogenannte Ur-Plasma entstand nach dem Urknall aus den ersten Atomen und frei fliegenden Elektronen. Durch die Abkühlung des Universums fanden sich dann Atome und Elektronen zu den ersten Elementen zusammen und nach rund 380.000 Jahren war das All praktisch plasmafrei. Erst als sich die ersten Sterne und Galaxien bildeten, entstand durch ihre energiereiche Strahlung neues Plasma. Wie genau das passierte, ist eine der größten offenen Fragen der Kosmologie.