Der Frachter "Kounotori 9" hob am Morgen vom japanischen Weltraumbahnhof Tanegashima ab und soll in vier Tagen an der ISS andocken. An Bord hat er Versorgungsgüter und Instrumente für Experimente.

"Kounotori" bedeutet auf Japanisch "Storch". Nach Angaben der japanischen Weltraumagentur hat der Frachter weltweit die derzeit größte Transportkapazität.

Nach ein paar Wochen soll der unbemannte Transporter von der Raumstation wieder abdocken. Er kann Abfall mitnehmen und soll dann beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühen.

"Kounotori 9" soll die letzte Mission dieser Art werden. Japan arbeitet wie andere Raumfahrtländer an wiederverwendbaren Raketen und Raumkapseln.