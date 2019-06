Wenn ein Patient am Wochenende ins Krankenhaus kommt, ist sein Sterberisiko größer als unter der Woche. Aber warum ist das so?

Während es viele internationale Studien gibt, die diesen "Wochenende-Effekt" belegen, sind die Ursachen lange nicht so klar. Das schreibt ein britisches Forschungsteam, das sich vorhandene Studien zu dem Thema angeschaut hat, im Fachjournal BMJ Open. Das Problem: In den Studien wurden nicht alle wichtigen Faktoren mit einbezogen - etwa, ob die am Wochenende eingelieferten Patienten vielleicht besonders krank waren. Das hält das Forschungsteam durchaus für eine mögliche Ursache. Weil Patienten am Wochenende nicht zum normalen Arzt können, warten sie vielleicht länger ab, bevor sie dann als Notfall im Krankenhaus landen.

Ein anderer wichtiger Faktor könnte auch sein, dass am Wochenende weniger Krankenhaus-Personal Dienst hat. Das ist durch die bisherigen Studien zwar auch nicht bewiesen - zumindest in Deutschland halten es Experten aber für eine wahrscheinliche Ursache.

Das britische Forschungs-Team vermutet in seinem Artikel, dass es wohl mehrere Einfluss-Faktoren für den Wochenende-Effekt gibt. Es empfiehlt deswegen mehr Forschung zu dem Thema.