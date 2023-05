In Deutschland rauchen offenbar wieder deutlich mehr junge Leute.

Die Funke Mediengruppe berichtet über eine repräsentative Umfrage, die die Kaufmännische Krankenkasse in Auftrag gegeben hat. Demnach gaben elf Prozent der 16- bis 29-Jährigen an, regelmäßig zu rauchen. Vor drei Jahren, also kurz vor der Corona-Pandemie, waren es nur sechs Prozent. Auch bei den 30- bis 49-Jährigen ging der Anteil regelmäßiger Raucherinnen und Raucher laut Bericht leicht nach oben - von 19 auf 21 Prozent.

Der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung ist dafür, Werbung weiter einzuschränken. Außerdem sollte es keine kostenlose Abgabe von zum Beispiel Erhitzern oder E-Zigaretten mehr geben.